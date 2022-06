Cidades Turista é preso em Caldas Novas após xingar segurança de "preto safado" Homem estava em boate, perdeu a comanda de consumo e queria sair sem pagar, segundo Polícia Civil

Um turista de 23 anos foi preso em flagrante após xingar o segurança de uma boate de Caldas Novas de “preto safado”, na madrugada deste domingo (19). O homem, que é morador do Distrito Federal, foi detido pelo crime de injúria preconceituosa, mas pagou fiança de R$ 4,8 mil e foi solto. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava em uma boate da cidade, onde c...