Um turista americano de 30 anos desapareceu na tarde deste sábado (28) após ser surpreendido por um aumento repentino de volume de água na cachoeira Raizama, no distrito de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas do mesmo grupo estavam no local, duas delas conseguiram alcançar a margem e se abrigaram em lugar seguro. No entanto, o terceiro turista ficou ilhado e só foi resgatado depois de 6 horas por causa do difícil acesso e o grande volume de água.

Na manhã deste domingo (29), mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Formosa continuam na busca pelo turista americano. A equipe disse que ele é de Miami, nos Estados Unidos.

