Cidades Turista de 54 anos é resgatada após se ferir em trilha de Formosa Natural do Distrito Federal, mulher estava com outra pessoa fazendo trilha quando, em um trecho acidentado, sofreu uma queda e acabou ficando com o pé preso

Uma turista de 54 anos que fazia trilha no Complexo de Cachoeiras do Bisnau, em Formosa, foi resgatada no último domingo (10) após prender e ferir o pé. A região é de difícil acesso e, segundo o Corpo de Bombeiros, há registros esporádicos de acidentes do tipo. A corporação foi acionada por volta de 14h. A mulher, que é natural do Distrito Federal, estava com ou...