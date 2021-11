Cidades Turista, de 73 anos, morre engasgada com pedaço de carne, em Caldas Novas Mulher foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu

Uma turista, de 73 anos, morreu engasgada com um pedaço de carne, na tarde desta segunda-feira (1º), em Caldas Novas, sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros a mulher, que morava em Goiânia, estava em um restaurante almoçando quando o incidente aconteceu. A equipe ao chegar ao estabelecimento encontrou a vítima deitada com a barriga para baixo e o rosto no col...