O corpo do turista William Rodrigo Soares, de 28 anos, encontrado em uma mata perto de uma pista de motocross, em Pirenópolis, foi enterrado na quinta-feira (5), em Anápolis, cidade onde o rapaz morava com a família. O jovem havia viajado para comemorar a festa de Ano Novo com os amigos e, desapareceu no dia 1º de janeiro.

O irmão de William, Rafael Bastos, disse ao POPULAR que o rapaz estava em uma época muito alegre de sua vida. “Tinha duas semanas que ele estava trabalhando no que ele amava: dirigindo. Estava todo alegre”. O rapaz era entregador. O irmão contou também que o jovem tinha uma filha de dois anos e muitos amigos. “Sem sombra de dúvidas, ele era muito amado pelos amigos e familiares”, contou.

O delegado Tibério Martins informou ao POPULAR que o corpo de William não apresentava sinais de violência e que a principal suspeita é de que o turista teria morrido por intoxicação. “Existem sinais de lesões acusadas por animais, típicas de roedores, que provavelmente ocorreram após a morte. São lesões superficiais, diferentes de lesões provocadas por projétil de arma de fogo ou por arma branca, que atingem tecidos de camadas mais internas do corpo”, explica.

Foram coletadas amostras de sangue para análise de substâncias presentes e, assim, avaliar se há algum elemento que possa ter causado a morte do jovem. Pessoas que estavam com William antes de ele ser encontrado morto e da família, prestaram depoimento sobre o caso. O delegado aguarda o laudo pericial para informações sobre a causa da morte. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o documento deve sair dentro de 30 dias.

Desaparecimento

William viajou para Pirenópolis com dois casais de amigos no dia 31 de dezembro de 2022 e o grupo estava hospedado na casa de conhecidos. Eles foram para uma festa na rua, beberam e retornaram para o local por volta das 2 horas da manhã do dia 1º de janeiro.

Os amigos disseram aos familiares que no dia 1° de janeiro, acordaram, fizeram almoço, chamaram William, mas ele não quis comer. Então, ele deixou o celular carregando e saiu a pé da casa. O irmão contou que os amigos “deram falta” de William às 13h e saíram para procurá-lo. Como não o encontraram, avisaram a família sobre o desaparecimento às 19h.

Câmeras de segurança registraram o jovem caminhando sozinho próximo ao local onde estavam hospedados. Pelas filmagens é possível observar que alguma coisa chama a atenção de William, pois ele olha para trás ao menos duas vezes.

No dia 2, os familiares foram para Pirenópolis e começaram as buscas por William. Na manhã de quarta-feira (4), quando o jovem foi achado, estavam no município a mãe, cinco irmãos, a cunhada, um sobrinho e dois amigos. Eles chegaram a imprimir a foto do jovem e mostrar para as pessoas da cidade em busca de informações sobre o paradeiro. Também contrataram um carro de som para anunciar o sumiço.

