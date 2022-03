Cidades Turista morre após cair de pedra e bater com a cabeça em cachoeira da cidade de Goiás O acidente ocorreu no último domingo, dia 13. Na madrugada de hoje (15), o rapaz teve o óbito confirmado

Um turista de 36 anos teve a morte confirmada na madrugada desta terça-feira (15) após cair de uma pedra e bater com a cabeça, na zona rural da cidade de Goiás. O rapaz, que era natural do Maranhão, estava com dois amigos na Cachoeira das Andorinhas no último domingo (13) quando tudo aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a...