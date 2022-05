Cidades Turista morre e outros ficam feridos em acidente de carro na Chapada dos Veadeiros Grupo de cinco pessoas seguia pela GO-241, em Cavalcante, quando o acidente aconteceu

A turista Renata Guimarães, de 36 anos, morreu no último sábado (14) vítima de um acidente de carro no município de Cavalcante, região da Chapada dos Veadeiros. Conforme informações da prefeitura, estavam com ela no veículo outros três turistas, Hellyardo Guedes, Tatiana Gomes e Wilson Silva, e um guia turístico do local, identificado c...