Um turista, de 44 anos, morreu em um parque aquático de Caldas Novas, na tarde deste domingo (10). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o homem brincava com a família no futebol de sabão quando se sentiu mal, sentou na beira do brinquedo e depois apagou.

Os funcionários do parque realizaram os primeiros socorros, mas o homem não reagiu. O Samu de Caldas Novas disse que atendeu a ocorrência, e que tentou reverter o quadro do paciente, mas ele teve uma parada cardíaca e morreu no local.

Testemunhas disseram para a PM que o homem tinha histórico de pressão alta. O corpo foi levado para o serviço de verificação de óbito (SVO), por indicação de morte natural. A família é de Uberlândia (MG) e estava passeando em Caldas Novas.

O popular entrou em contato com a assessoria do parque na manhã desta segunda-feira (11), mas preferiram não se manifestar sobre o caso.

Leia também:

- Expectativa de Caldas Novas é receber 500 mil turistas nas férias de julho

- Caldas Novas terá maior oferta de voos em julho

- Turista é preso em Caldas Novas após xingar segurança de "preto safado"