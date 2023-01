Atualizada às 9h11 do dia 5/1/2023

O entregador William Rodrigo Soares, de 28 anos, que estava desaparecido após viajar para Pirenópolis com os amigos para comemorar a festa de Ano Novo, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (4). O turista havia sumido no dia 1º de janeiro. Câmeras de segurança registraram quando o jovem saiu a pé e caminhou pela rua.

De acordo com o delegado Tibério Martins, o corpo de William foi encontrado na zona rual da cidade, mas próximo à zona urbana, em uma pista de motocross. O delegado Tibério Martins informou que o corpo não apresenta sinais de violência.

A família do rapaz está na cidade desde segunda-feira (2) em busca de informações. Alguns familiares estavam junto à polícia quando o corpo foi encontrado.

O jovem morava em Anápolis, cidade a 63 quilômetros de Pirenópolis. O irmão da vítima, Rafael Bastos, disse ao POPULAR que William foi para a cidade com dois casais de amigos no dia 31 de dezembro de 2022 e estavam hospedados na casa de conhecidos. Então, o grupo foi para uma festa na rua, beberam e retornaram para o local por volta das 2 horas da manhã do dia 1º de janeiro.

Leia também:

- Corpo de turista encontrado morto em Pirenópolis não apresenta sinais de violência, diz delegado

- Família busca por jovem que desapareceu após viajar a Pirenópolis para festa de Ano Novo com amigos

- Temporal alaga ruas e causa estragos em Pirenópolis; vídeo

Os amigos disseram aos familiares que acordaram, fizeram almoço, chamaram William, mas ele não quis comer. Então, ele deixou o celular carregando e saiu a pé da casa. O irmão contou que os amigos “deram falta” de William às 13h e saíram para procurá-lo. Como não o encontraram, avisaram a família sobre o desaparecimento às 19h.