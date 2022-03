Cidades UFG divulga 2ª chamada e vagas remanescentes do cursinho preparatório para o Enem Os convocados deverão comparecer no Centro de Aulas da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG, na segunda-feira (14), para efetuar a matrícula. Para o Cursinho Federal On-line, os estudantes deverão realizar o cadastro na plataforma

Os estudantes convocados para a segunda chamada no Cursinho Federal de Goiás deverão realizar a matrícula na segunda-feira (14), no Centro de Aulas da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG). O atendimento será realizado por ordem de chegada, até que as vagas remanescentes sejam preenchidas. A relação com os nomes convocados, b...