A Universidade Federal de Goiás (UFG) completa 61 anos nesta terça-feira (14). Entre os eventos comemorativos estão o lançamento da Carta de Serviços UFG ao Cidadão, com 625 serviços oferecidos atualmente à comunidade, e o Memorial Evocar, site em homenagem às vítimas da Covid-19 na comunidade UFG.

A solenidade de apresentação das duas novidades será realizada nesta terça-feira, às 9h, no auditório da Faculdade de Odontologia (FO), no Setor Universitário

A Carta de Serviços ao Cidadão da UFG visa a informar quais as atividades são desenvolvidas pela instituição, como acessar e participar das atividades e quais os compromissos institucionais ao desenvolvê-las. A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto No. 6.932, de 11 de agosto de 2009, para todos os órgãos e entidades vinculadas ao Poder Público Federal.

Segundo a UFG, sua Carta de Serviços tem as finalidades de divulgar as atividades desenvolvidas pela Universidade e os seus compromissos de qualidade; reforçar a confiança e a credibilidade da instituição perante a sociedade; e garantir o direito dos cidadãos de ter informações sobre como a universidade pública federal instalada no Estado de Goiás desenvolve suas atividades.

Entre os serviços oferecidos estão a realização de atendimentos odontológicos, incubação de empresas, aulas de música para a comunidade, atendimentos musicoterapêuticos, entre outros.

Confira a Carta de Serviços completa clicando aqui.