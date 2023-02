Cidades UFG obtém patente de sensor para medir glicose pela lágrima Paciente não precisa chorar, só encostar sensor, que é descartável, no olho. Tecnologia de baixo custo foi desenvolvida em tese de doutorado

A Universidade Federal de Goiás (UFG) obteve a patente da criação de um sensor descartável que faz a medição de glicose na lágrima. Com a tecnologia, basta encostar o sensor de papel descartável no olho do paciente para conseguir acompanhar as taxas de glicose no organismo. Além do baixo custo, o produto diminui o desconforto dos pacientes com diabetes durante a mediç...