Ficam abertas até o dia 18 de março as inscrições para o Cursinho Federal de Goiás (CFG), modalidade on-line, oferecido pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O projeto de extensão oferece aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares para estudantes de baixa renda. As inscrições para a modalidade presencial devem ser feitas de 23 a 25 de fevereiro na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), parceira do projeto. As aulas têm início nos dias 20 de março (on-line) e 21 de março (presencial).

Qualquer pessoa que já tenha concluído o ensino médio pode se tornar um aluno à distância do CFG. Para se inscrever basta acessar https://cursinhofederal.online/. Para o primeiro período é cobrado um valor de 300 reais e no segundo, 180 reais. Não há mensalidade. As aulas por EAD começam dia 20 de março, das 19 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. Os conteúdos ficam disponíveis na plataforma. Quem fizer a inscrição para o curso à distância não pode mudar para a modalidade presencial.

Para a modalidade presencial a UFG não cobra nenhuma taxa, mas as inscrições não serão feitas pela internet. Os interessados devem se dirigir à EVZ/UFG entre os dias 23 e 25 de fevereiro, a partir das 8 horas. Lembrando que não haverá atendimento entre 11 e 13h30. Nos dois primeiros dias as inscrições serão feitas até às 17 horas e no último, até às 16h00. A lista dos convocados para a primeira chamada estará disponível no site da UFG no dia 01 de março. No mesmo dia será divulgada a lista com 150 convocados para possível segunda chamada ainda no primeiro semestre.

Como as matrículas para a modalidade presencial serão feitas nos dias 7 e 8 de março, o total de vagas remanescentes será conhecido também no dia 8, após às 13 horas. Os convocados para segunda chamada que não efetuarem suas matrículas até o final do dia 10 de março perderão suas vagas. No ato da matrícula são exigidos vários documentos, desde pessoais, até declarações de atuação no mercado de trabalho. Todas as informações estão disponíveis na plataforma do CFG.

As aulas presenciais começam no dia 21 de março, no Centro de Aulas da EVZ/UFG.

