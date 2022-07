A Universidade Federal de Goiás (UFG), oferece 30 mil vagas para cursos online gratuitos. As aulas são totalmente online com certificação digital e os alunos concluintes vão receber certificado de 10 horas.

O objetivo do curso é oferecer educação tecnológica e profissional, sendo voltado para os profissionais da área da saúde com nível médio ou superior e que desejam se qualificar.

Aplicação de Certificação Digital e Segurança da Informação do Paciente estão entre os conteúdos oferecidos no curso.

Quem se interessar por algum dos cursos pode fazer a inscrição até o dia 24 de abril de 2023, pelo site https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/419249 .

Os certificados poderão ser acessados no mesmo endereço que no aluno usou para fazer a matrícula. Os interessados tem até o dia 24 de maio de 2023 para concluir as atividades.

