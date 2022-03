Cidades UFG recebe van da vacina no primeiro dia de matrícula A vacinação estará disponível para a comunidade universitária, para os alunos ingressantes e familiares que estiverem presentes.

A Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, disponibiliza a van da vacina no primeiro dia de matrícula, que acontecerá nesta quinta-feira (24), no Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, no Campus Samambaia, na capital. O serviço, que começou às 8 horas segue até às 16 horas. A vacinação estará...