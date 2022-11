A Universidade Federal de Goiás (UFG) está recomendando aos estudantes que usem máscara em ambientes fechados. A instrução faz parte das medidas preventivas contra a Covid-19. Outro pedido é que todos completem o ciclo de vacinação.

As medidas de prevenção foram publicadas em uma nota técnica nesta quarta-feira (16), acatando recomendações do Grupo de Trabalho em Saúde (GT Saúde) e do Comitê Operativo de Emergência (COE), ambos da UFG, e levaram em consideração o aumento dos casos nos últimos dias por causa de uma nova sub-variante.

A Sociedade Brasileira de Infectologia, alertou no dia 11 de novembro sobre o número de casos de covid-19 e as medidas para enfrentar essa nova onda. Esse pico é principalmente por causa de novas subvariantes da Ômicron: BA.5.3.1, BQ.1 e BE.9.

Entre os dias 6 e 11 de novembro, o número de casos teve aumento de 200% em relação à semana anterior com 57.825 positivados. Já o número de óbitos por Covid-19 aumentou em 120% com 314 na média móvel. Entrre as causas está o índice de vacinação das doses de reforço abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Sáude.

A universidade informa ainda que em caso de sintomas ou confirmação da covid-19, servidores docentes e técnico-administrativo deverá buscar atendimento médico e poderá se afastar das atividades laborais presenciais.

Recomendações da UFG para os alunos nas dependências da universidade:

- Esquema vacinal completo, com especial atenção às doses de reforço, conforme orientações do Ministério da Saúde para cada grupo populacional, incluindo crianças e adolescentes.

- Fortemente o uso de máscara em ambientes fechados e com aglomerações (tais como: salas de aulas, laboratórios, gabinetes, auditórios, bibliotecas, eventos, dentre outros);

- Testagem de sintomáticos no Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde (LACES-ICB-UFG), no Laboratório Profª. Margarida Dobler Komma (IPTSP-UFG), nos demais pontos de testagem estabelecidos pelas Secretarias de Saúde de cada município ou por meio do autoteste de covid-19;

- Isolamento de sintomáticos e confirmados para covid-19;

- Salas de aulas e laboratórios bem ventilados, sempre que possível, priorizando a ventilação natural nos ambientes;

- Medidas de prevenção e controle para covid-19, como, higienização frequente das mãos e etiqueta respiratória nas dependências da UFG;

- Notificação na plataforma de Monitoramento covid-19-Comunidade UFG, por parte do estudante com sintomas e/ou confirmado, utilizando e-mail institucional, por meio do link: https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG e enviar o e-mail com o formulário recebido em PDF, juntamente com o resultado do exame laboratorial, para os respectivos responsáveis conforme abaixo:

- Se estudante de graduação, encaminhar para a coordenação de curso, que deverá enviar aos professores das disciplinas que o estudante estiver matriculado;

- Se estudante de pós-graduação ou pós-doutorando, encaminhar para o respectivo coordenador do programa stricto sensu ou curso lato sensu, e para os professores das disciplinas que estiver cursando;

- Se estudante da educação básica – CEPAE, encaminhar para a direção e o respectivo coordenador da etapa.