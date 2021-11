Cidades UFG retoma colações de grau presenciais Suspensas desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, cerimônias serão retomadas em janeiro, com 230 turmas na fila

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a retomadas das cerimônias de colação de grau presenciais a partir de janeiro de 2022. Os calendários foram aprovados na última reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepec) e englobam as turmas 2019/2, 2020/1, 2021/1 e 2021/2. No total, mais de 230 turmas de graduação deverão participar das cerimônias que já possuem ...