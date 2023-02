Um dia antes de ser executado com vários tiros em uma casa do setor Campinas, em Goiânia, Antônio Lucas e Silva revelou ao sogro que desconfiava de três homens que poderiam matá-lo. Segundo a Polícia Civil, dois deles foram identificados como autores do crime, ocorrido em 2021: um cantor sertanejo de 30 anos, preso nesta quinta-feira (2); e o amigo dele, que teria fugido para o Rio de Janeiro.

O homicídio foi registrado no dia 29 de março de 2021, em uma casa situada na avenida Mato Grosso, em Goiânia. De acordo com o delegado Rhaniel Almeida, a vítima teria sido atraída por uma proposta de compra de celular.

Lá, conforme o delegado, ele foi alvo de ao menos 18 disparos de arma de fogo. “No local, foram encontradas dezenas de cápsulas de munição de arma de fogo, o que referendou o relato da testemunha ocular, dono da casa onde aconteceu o fato, de que eram dois autores e ambos estavam munidos com pistola e que ambos atiraram”.

Ainda segundo Almeida, a vítima e os suspeitos eram ligados ao tráfico de drogas. O crime, inclusive, teria sido motivado por uma desavença entre eles relacionada à venda de entorpecentes.

Desconfiança

O delegado narra que no dia anterior à sua morte, Antônio procurou seu sogro e mostrou a ele a foto de três homens. Ele disse que, se “fosse executado, certamente teria envolvimento dessas três pessoas”, informou.

Dois dos homens na foto eram o cantor sertanejo Patrick Nerys Costa e o amigo dele, Haile Aires Antunes. Segundo Rhaniel Almeida, as investigações apontaram que os dois foram justamente os autores dos disparos que mataram Antônio Lucas.

Após cometer o crime, contou o delegado, Patrick fugiu para o estado do Pará, mas voltou para Goiás recentemente para fazer um show. Ele foi localizado e preso no setor Oeste, nesta quinta-feira (2). O sogro da vítima, inclusive, fez o reconhecimento do suspeito na manhã desta sexta-feira (3), confirmando que era a mesma pessoa mostrada pelo genro.

Em um vídeo, o pai de Patrick defendeu o filho e disse que vai provar a inocência dele. “Eu tenho convicção que um cara que vive da música desde 2010, que nunca se envolveu com nada na vida de errado, ser julgado por uma coisa que não fez, é muito difícil de acreditar”, disse.

Já Haile teria fugido para o Rio de Janeiro. A suspeita, segundo Almeida, é que ele esteja escondido em uma favela. O homem é considerado pela polícia como de “extrema periculosidade” e tem passagens por vários crimes, entre eles outro homicídio cometido em Goiânia.

Quanto à terceira pessoa na foto, a Polícia Civil não encontrou nenhuma evidência que a ligasse ao crime.

Segundo o delegado, Patrick e Haile deverão responder por homicídio qualificado. O POPULAR tenta localizar a defesa deles. O espaço permanece aberto.