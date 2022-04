Cidades Um mês depois, corpo de homem assassinado em ônibus continua no IML, em Aparecida de Goiânia Vítima foi morta após discussão por luz acesa dentro do veículo

Mais de um mês após o crime, o corpo do homem que foi assassinado dentro de um ônibus em Aparecida de Goiânia por causa de uma discussão pela luz de leitura acesa ainda está no Instituto Médico Legal (IML). Marcos de Oliveira de Moraes, de 53 anos, teve o óbito registrado no dia 7 de março, mas até hoje ninguém da família procurou o instituto para fazer a retirada...