Cidades Uma a cada cinco famílias opta por cremação de corpo Registros são de cemitério que de dispõe do serviço na capital. Assunto é cercado de crenças religiosas, questões afetivas, dilemas ambientais

Em Goiânia, em média, a cremação é feita em uma a cada cinco despedidas realizadas no Complexo Vale do Cerrado, um dos dois locais que oferecem o serviço na capital. Nos últimos cinco anos, no local, foram feitos 6.423 sepultamentos. A quantidade de cremados foi de 1.519, até o momento. No parâmetro municipal, a Prefeitura contabiliza que em 2022, até junho, houve 10.0...