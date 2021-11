Cidades Uma a cada quatro mães é vítima de violência obstétrica em Goiás Levantamento aponta que, em 2021, cerca de 37 mil mulheres de um total de mais de 148 mil partos receberam atendimento agressivo, mas falta de conhecimento e medo inibem denúncias

“Deitei e o médico veio com uma tesoura fazer episiotomia. Minha doula disse que eu não queria. Ele retirou as luvas, disse que não ia fazer meu parto”. “Enfermeiras me seguraram pelas pernas e braços e fizeram a Manobra de Kristeller. Gritei e a enfermeira tapou a minha boca. O médico mandou fazer força e não gritar”. “Enfermeira pediu para parar de gritar ...