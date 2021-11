Cidades Uma das cinco apostas vencedoras na Mega-Sena é de Goiânia Cada apostador vai receber um prêmio de cerca de R$ 18,18 milhões

Uma das cinco apostas da Mega-Sena que acertaram seis dezenas é de Goiânia. O sorteio ocorreu no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo na noite desta quarta-feira (10). Os ganhadores vão dividir o prêmio de R$ 90 milhões, recebendo cada um cerca de R$ 18,18 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 - 19 - 25 - 37 - 44 - 56. Todas as apostas ...