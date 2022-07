"É uma dor que esgarça. Uma dor que sufoca. Uma dor que não para. Uma dor que queima. É algo que você imagina que não está acontecendo", disse o governador Ronaldo Caiado (UB) na missa de sétimo dia do filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, na noite deste sábado (9). A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Goiânia, no Setor Central.

Caiado relembrou o jeito alegre, amoroso e positivo do filho que morreu no último domingo (3), em Nova Crixás. O governador disse ainda que continuará trabalhando usando a humildade de Ronaldo Filho como exemplo e agradeceu o apoio da população goiana, amigos e familiares. "Só foi possível chegar aqui graças ao apoio que recebemos de milhares e milhares de pessoas."

A mãe do rapaz, a professora Thelma Gomes, e suas três irmãs, Maria, Marcela e Anna Vitória, também disseram palavras carinhosas sobre Ronaldo Filho. Thelma chegou a fazer a leitura de um trecho da bíblia durante a missa. Além disso, 'Como é grande o meu amor por você', do Roberto Carlos, e outras músicas forma tocadas em homenagem ao filho do governador.

