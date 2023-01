Uma pessoa morreu e outras oito, incluindo quatro crianças, ficaram fedidas depois de um grave acidente envolvendo três carros no km 187 da BR-153, em Campinorte, na região Norte do Estado. O acidente aconteceu neste domingo (22).

De acordo com a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela rodovia, no atendimento foram constatadas oito vítimas, e cinco foram removidas e levadas para o Hospital do Cento-Norte Goiano (HCN). As demais, incluindo duas crianças, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e segundo eles todos estavam conscientes, mas se queixaram de dores abdominais e também foram encaminhados ao HCN.

Ao todo nove pessoas se envoveram no acidente, sendo 5 adultos e 4 crianças. Dos adultos encaminhados para o hospital um teve trauma abdominal e precisou passar por cirurgia e outro chegou em estado gravíssimo e foi encaminhado ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Entre as crianças, apenas uma foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As outras estão bem e devem receber alta em breve.

Para fazer o atendimento no local, a concessionária informou que a pista precisou ser parcialmente interditada por cerca de duas horas no sistema pare e siga. Nossa reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tentativa de mais informações sobre o acidente, mas ainda não teve retorno.

