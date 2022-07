Cidades Umidade relativa do ar deve cair nos próximos dias em Goiás Alerta de tempo seco, baixa umidade em todo as regiões do estado. Amplitude térmica pode causa desconforto devido alta variação de temperatura

A previsāo do tempo indica alerta de tempo seco e baixa umidade relativa do ar em todo estado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) realizaram um estudo que indica riscos à saúde humana e à natureza nos próximos dias. O tempo seco vai persistir em todas ...