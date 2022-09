Cidades Umidade relativa do ar na casa dos 12% mantém estado de alerta em Goiás Centro de Informações Meteorológicas afirma que não há previsões de chuvas para setembro

Os goianos devem continuar sofrendo com a baixa umidade e o calor nesta semana, afirma o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). De acordo com o boletim meteorológico deste domingo (4), a umidade relativa na casa dos 12% deixa Goiás em estado de alerta e as máximas podem chegar até 38°C. O Centro destaca que o início desta ...