Cidades UNIALFA promove debate sobre o futuro da educação com principais instituições de ensino de Goiás Evento marca o início do primeiro semestre letivo de 2022 e conta com a presença dos principais reitores e diretores de instituições de ensino goianas

O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) promove, nesta terça-feira (1º), o 3° ALFA MAIS, evento que marca a abertura do semestre acadêmico de 2022/1 e tem como objetivo debater o atual cenário econômico, político e cultural do País. Para isso, a instituição promove uma mesa redonda com o tema “O Futuro da Educação”, prevista para iniciar às 18h30, no auditório M...