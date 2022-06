Cidades Unidades da UFG voltam a exigir máscara em ambiente aberto Outros protocolos também estão sendo reforçados. Testagem realizada no Câmpus Samambaia, em Goiânia, revelou positividade de aproximadamente 14% para a Covid-19

Diante do aumento do número de casos da Covid-19, algumas unidades da Universidade Federal de Goiás (UFG) decidiram se antecipar ao Conselho Universitário (Consuni) reforçando exigências de controle sanitário, como o uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos. No dia 25 de maio, a instituição iniciou o ano letivo de 2022 com o retorno pleno à modalidade presencial. D...