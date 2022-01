Cidades Unidades de saúde de Goiânia e Aparecida lotam no primeiro dia do ano Neste sábado (1°), UPA do Jardim Novo Mundo e Cais da Vila Nova estavam com fluxo intenso de pacientes. Aparecida também registrou lotações no Cais Nova Era

No primeiro dia de 2022, as pessoas enfrentaram filas para conseguir receber atendimento na rede pública de saúde de Goiânia. O POPULAR verificou um fluxo intenso de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Novo Mundo e no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Vila Nova. Em Aparecida de Goiânia, usuários reclamaram da demora no atendimento no Cais Nova E...