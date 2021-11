Cidades Universidade Federal de Goiás abre espaço próprio de vacinação contra Covid-19 A Sala de Vacinas da instituição está instalada na Ala Florence Nightingale, recentemente inaugurada

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu um espaço específico para imunizar a comunidade universitária contra Covid-19. Já está em funcionamento a Sala de Vacinas da Ala Florence Nightingale, da Faculdade de Enfermagem (FEN), com atendimento das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados. O...