A UPA Dr. Domingos Viggiano, unidade de saúde do Jardim América, em Goiânia, está com atendimentos suspensos desde a manhã desta quinta-feira (30). De acordo com funcionários, não há médicos e biomédicos disponíveis para o local.

Por conta da ausência de profissionais, pacientes que chegam à unidade são dispensados. O problema seria resultado do término do contratos temporários, que estão em fase de substituição.

Moradora do Jardim América, Thanyeli Prata, de 26 anos, está com sintomas de gripe há quatro dias. Ela chegou na UPA no início da tarde, quando foi informada de que não conseguiria atendimento. "Até estranhei porque estava muito vazio. Cheguei e perguntei se estava tendo atendimento e a moça disse que não", relata Thanyeli.

Sem opções, a jovem diz que precisou pagar R$ 130 por um exame de Covid-19 em um laboratório próximo à UPA. "Uma assistência que eu deveria ter de graça. Como pode, durante um surto de várias doenças, não ter atendimento?", queixa a jovem.

O problema também foi enfrentado por Gustavo Henrique Rocha, de 27 anos. Com febre, tosse e cansaço, o jovem buscou a unidade e, sem atendimento, tentava encontrar outro local. "Não dá para ficar em casa esperando", diz Gustavo.

Na relação de unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não há locais sem atendimento. Ao POPULAR, a SMS diz que o período é de transição, "com necessidade de reorganização de equipes nas unidades de saúde".

"A SMS tomou o conhecimento do ocorrido na UPA Doutor Domingos Viggiano, localizada no Jardim América, e já organizou a equipe para o atendimento do plantão noturno. Lembra ainda que não tem medido esforços para solucionar todos os problemas existentes e ressalta que é um momento complexo relacionado as doenças infectocontagiosas", afirma a pasta em nota.