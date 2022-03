Cidades Uso de máscara, 5G em Goiânia e nova sede da Alego Fique por dentro das notícias da manhã desta sexta-feira, 4 de março de 2022

Uso de máscara em ambiente aberto deve ser dispensado em Goiás Goiás deve abolir a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos como medida de prevenção à Covid-19 ainda este mês. De acordo com o secretário de Saúde Ismael Alexandrino, uma nota técnica deve ser emitida 15 dias após o fim do carnaval, caso os indicadores atuais da doença se mantenham. ...