Cidades Uso de máscara volta a ser obrigatório no Tribunal de Justiça de Goiás Medida foi tomada após parecer do Centro de Saúde do órgão, que levou em consideração o aumento de casos e de internações por Covid no estado

O uso de máscaras voltou a ser obrigatório nas dependências do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em Goiânia, após assinatura de decreto judiciário assinado pelo presidente do TJ-GO, o desembargador Carlos França, nesta quinta-feira (9). A norma passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de junho. A medida foi tomada depois de parecer emitido pelo C...