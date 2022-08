Cidades Usuários reclamam de bicicletário do Terminal de Senador Canedo Falta de segurança e condições precárias do local são alvo de queixas de quem precisa da bicicleta para completar o trajeto diário

Usuários do transporte coletivo que residem em Senador Canedo têm dificuldades para fazer a integração entre as bicicletas e os ônibus. Eles se queixam das condições do bicicletário no terminal de ônibus. As reclamações são do tamanho do espaço e das condições do local, que possui poucos pontos de fixação das bikes, ausência de cobertura e segurança precária. Esta parcela dos mor...