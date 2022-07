O playground da Praça Marlucia Terezinha de Jesus Silva, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, foi alvo de vândalos durante o último final de semana. Os equipamentos foram queimados, e segundo a prefeitura, a ação gerou um prejuízo avaliado em R$ 25 mil aos cofres públicos.

A praça, que já tinha sido revitalizada semana passada, agora terá que passar por uma nova reforma. No total, o custo passa dos R$ 40 mil para financiar os equipamentos, a vegetação e o paisagismo queimado pela ação dos vândalos, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Urbano (SDU), Aldivo Araújo.

De acordo o secretário, o vandalismo tem causado transtornos para a população e gastos extras para a equipe de reparos da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que atualmente, conta com mais de 140 praças e espaços de lazer.

“É um dinheiro que é fruto do pagamento de impostos da própria população, de pessoas de bem que querem contribuir para o progresso da cidade. E o que a gente pede é que a população nos ajude a manter a conservação dos equipamentos públicos do nosso município”, ressalta Aldivo.

Como denunciar

A população pode denunciar qualquer ação suspeita de vandalismo nas praças públicas, através dos números da Guarda Civil Municipal 153, Polícia Militar 190 ou pelo telefone 3545-5992. A SDU também tem seu telefone disponível para denúncia no número 3545-5809.

O crime de vandalismo é tipificado no artigo 163 do Código Penal brasileiro. O autor do delito fica sujeito a prisão e multa. A pena varia de seis meses a três anos de detenção. “Os telefones são meios que, se a população contribuir denunciando, nós da secretaria vamos imediatamente tomar as medidas e as providências cabíveis”, reforça o secretário Aldivo Araújo.

Leia também:

- Três veículos e aparelhos sonoros são apreendidos em ação de combate à poluição sonora, em Goiânia

- Goiás perdeu 31 mil campos de futebol de área de Cerrado em 2021

- Mulher colhe melancias no 15º andar de prédio, em Goiânia