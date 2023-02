Um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) foi invadido durante a madrugada desta quinta-feira (23), em Valparaíso de Goiás, a 189 km de Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), os suspeitos danificaram salas, quebram computadores e levaram um celular, panelas, carnes e uma fritadeira elétrica.

O caso é investigado pela delegada Samya Nogueira que afirmou que, até o momento, as perícias identificaram que os suspeitos pularam o muro e usaram um extintor de incêndio para arrombar as portas da escola. “Pelo que vimos, a intenção deles era mais fazer bagunça”, afirma.

A secretária de Educação do município, Rudilene Nobre, conta que, além dos itens roubados, os suspeitos vandalizaram as salas. “Eles quebraram computadores, derrubaram as lixeiras, arrombaram os armários dos professores e jogaram os materiais pelo chão”, descreve.

A delegada Samya Nogueira informa que já foi realizada uma perícia no local e que câmeras de seguranças de casas vizinhas devem ajudar na identificação dos suspeitos. “Nós já pedimos para os vizinhos separarem as filmagens, mas, como foi durante esta madrugada, ainda não nos enviaram”, disse.

Aulas

Segundo a secretária de Educação, as aulas foram interrompidas e serão retomadas na próxima segunda-feira (27). “A perícia foi feita nesta quinta-feira (23) e amanhã (24) a Secretaria deve encaminhar uma equipe para realizar a manutenção para trocar as portas da unidade”, finaliza.

