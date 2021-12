Cidades Vídeo: Ônibus quase atinge passageiros ao invadir plataforma em Porangatu Câmera de segurança gravou o momento em que o veículo quase atropela algumas pessoas que estavam no local

Passageiros que esperavam na rodoviária improvisada de Porangatu, no norte de Goiás, levaram um susto no início da noite desta segunda-feira (21). Uma câmera de segurança gravou o momento em que um ônibus invade a plataforma de embarque e quase atinge algumas pessoas que estavam no local. No vídeo, é possível ver o momento que o ônibus se aproxima do local. Ele pa...