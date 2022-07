Cidades Vídeo: Acidente entre caminhões deixa uma pessoa morta na BR-452, em Rio Verde Pista ficou interditada após o acidente

Uma pessoa morreu após dois caminhões colidirem na manhã desta quarta-feira (6), na BR-452, em Rio Verde. O acidente provocou a interdição da via, na altura do KM-37. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os caminhões estavam carregados com pó de brita e adubo, e um deles teria entrado na via sem prestar atenção à sinalização. Os dois veícul...