Cidades Vídeo: buracos tomam ruas de Nova América e população planta milho como forma de protesto Após repercussão nas redes sociais, prefeitura inicia Operação Tapa Buraco. Processo de licitação impede cobertura total

Moradores do município de Nova América, no Vale do São Patrício, a 230 quilômetros de Goiânia, enfrentam dificuldades com buracos que tomaram a cidade por consequência das chuvas. De acordo com a prefeitura, o município está em estado de calamidade e uma operação para tapar os buracos foi iniciada na segunda-feira (28). Em vídeo gravado por um morador, ele mostra...