Cidades Vídeo: Cachorro é morto a tiros por policial Dona registrou ocorrência e policial foi chamado na delegacia

Um policial militar foi filmado atirando em um cachorro, em Mambaí, município localizado no Nordeste de Goiás. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança de um estabelecimento no último sábado (28) e mostram quando o PM desce da viatura e dispara contra o animal. Na gravação é possível ver que os dois cachorros estavam brigando pouco antes da che...