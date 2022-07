Uma mulher de 45 anos foi atropelada no final da manhã da última sexta-feira (1º) enquanto atravessava a rua em Jataí, no Sudoeste do estado. Imagens de câmeras mostram quando a vítima passa na frente da caminhonete, momento em que o veículo passa por cima dela.

O acidente aconteceu em uma rotatória da rua Salgado Filho, no setor Planalto. A mulher, identificada como Maria Rosa Soares, seguia de bicicleta no mesmo sentido da caminhonete quando tentou atravessar a rua na frente do veículo.

Nesse momento, a caminhonete, conduzida por um homem de 63 anos, acaba passando por cima dela, parando logo em seguida. Várias pessoas correm para ajudar a mulher, que fica presa embaixo da caminhonete.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi levada para o Hospital Estadual de Jataí com aparentes fraturas nos membros inferior. Porém, conforme informações da TV Anhanguera, já recebeu alta.

Ainda não há informações sobre o motorista da caminhonete.

Vídeo: TV Anhanguera

