Cidades Vídeo: cheia do Rio Araguaia deixa fios de alta tensão próximos da água Com o aumento do volume d'água, as embarcações estão muito próximas dos fios de alta tensão que cruzam o Rio Araguaia

A cheia do Rio Araguaia, no município de Aruanã, na região Noroeste de Goiás, provocou uma situação de risco para quem navega pelo rio. Com o aumento do volume d'água, as embarcações estão muito próximas dos fios de alta tensão que cruzam o Rio Araguaia. Um vídeo gravado pelo secretário de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente de Nova Crixás, Bruno Ramos, most...