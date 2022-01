Cidades Vídeo: cheia do rio Meia Ponte deixa casas alagadas em Goiânia De acordo com os Bombeiros, sete casas ficaram alagadas e os moradores foram orientados a saírem do local

O aumento do volume de água no Rio Meia Ponte deixou algumas casas alagadas no setor Recanto do Bosque, na região Noroeste de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO) e a Defesa Civil de Goiânia estiveram no local nesta sexta-feira (14) para prestar auxílio aos atingidos. De acordo com os Bombeiros, sete casas ficaram alagadas e os moradores foram orientados a saír...