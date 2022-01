Cidades Vídeo: chuva de granizo surpreende moradores de Goiânia na tarde desta terça-feira (18) Morador registra pedras de gelo dentro de sua casa e forte chuva com granizo no Residencial Santa Fé

A chuva no início da tarde desta terça-feira (18) surpreendeu moradores do Residencial Santa Fé, na região Sudoeste de Goiânia. Além dos fortes ventos, o granizo invadiu casas e comércios da região. O morador Diego Feitosa enviou ao POPULAR um registro que fez do fenômeno. Nas imagens, o morador filma as pedras de gelo que caíram dentro de sua casa. Em outro vídeo ...