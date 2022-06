Cidades Vídeo: Dois morrem e três ficam feridos após carreta bater em carro, em Uruaçu Informações dão conta de que vítimas voltavam de um hospital do município, onde um familiar havia morrido

Um homem de 52 anos e uma mulher de 54 morreram, na noite da última quarta-feira (22), após o carro em que eles estavam ser atingido por uma carreta na BR-153, em Uruaçu, Norte do estado. Outros três ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital. O acidente aconteceu por volta de 22h40 no KM-200, quando o condutor do carro tentav...