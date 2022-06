Cidades Vídeo: Em surto de fúria, homem é preso suspeito de espancar e dar facada na testa de amigo Agressões terminaram com o portão da residência arrancado e a vítima na UTI de um hospital da região

Um homem de 25 anos foi preso, em surto de fúria, suspeito de espancar e tentar matar um amigo com uma pedrada e facada na testa. O caso aconteceu no último domingo (5), em Rio Verde. As agressões tiveram início na casa da vítima e terminaram com o portão da residência arrancado e a vítima na UTI de um hospital da região. Uma pessoa que estava no local gravou as agressões. Conforme relato...