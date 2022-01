Atualizada às 13h30.

As fortes chuvas que caíram em Iporá, no Oeste goiano, desde o início desta sexta-feira (6), elevaram o volume de águas do Córrego Tamanduá. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns alagamentos foram registrados na marginal do córrego, que passa pela cidade, e no Setor Brisa da Mata, na região leste do município.

Em vídeos que estão circulando em grupos do WhatSapp é possível ver o volume das águas e um deles mostra o desabamento de um muro. De acordo com a corporação, a água não invadiu residências e não há registro de desabrigados, mas em alguns lotes, onde há construções, ocorreram danos materiais.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou que as chuvas intensas do município tiveram início por volta das 6 horas da manhã e duraram cerca de três horas. Os bombeiros informaram ainda que os pluviômetros locais registraram 55 milímetros (mm) nesta sexta.

No final desta manhã, de acordo com os bombeiros, a forte chuva deu lugar a uma precipitação mais fina. No entanto, a corporação segue monitorando o município.