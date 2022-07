Cidades Vídeo: GCM de Goiânia é preso suspeito de furtar dinheiro de distribuidora durante fiscalização Dono do estabelecimento acompanhava a fiscalização de sua casa pelas câmeras de segurança e flagrou a situação

Um guarda civil metropolitano de Goiânia foi preso no último sábado (9), suspeito de furtar dinheiro do caixa de uma distribuidora que era alvo de fiscalização. Imagens de câmeras mostram o momento em que o GCM Moisés Moreira dos Santos vai até o caixa, pega o dinheiro e coloca no bolso. O homem foi preso pelos próprios colegas. A equipe da GCM atendia a uma denúnc...