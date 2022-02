Cidades Vídeo: Grupo é flagrado furtando colégio no Centro de Goiânia O crime aconteceu no último domingo, por volta das 11h da manhã; suspeitos levaram um aparelho de TV do local

Imagens de câmera de segurança flagraram um grupo de três homens furtando um colégio localizado na Rua 20, no Centro de Goiânia. O crime aconteceu no último domingo, por volta das 11h da manhã. De acordo com a dona da escola, Aldair Maia Santos dos Reis, os suspeitos ficaram por aproximadamente dois minutos no local e levaram uma televisão nova de 55 polegadas. Nos vídeos...