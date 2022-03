Cidades Vídeo: guarda civil agride professora com soco no rosto durante manifestação em Goiânia Agressão aconteceu durante protesto de servidores municipais da Educação em greve. Segundo professora, atendimento médico constatou lesão maxilar

Um guarda civil agrediu uma professora com um soco no rosto durante confusão envolvendo servidores municipais da Educação de Goiânia e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), na manhã desta quinta-feira (31), em frente ao Centro de Educação Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Areião. No vídeo, é possível ver o momento em que a professora Juliana Rosa, de 37 ano...